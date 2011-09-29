-Bolivya'da Morales karşıtı gösteriler LA PAZ (A.A) - 28.09.2011 - Bolivya'nın büyük kentlerinde onbinlerce kişi, Devlet Başkanı Evo Morales karşıtı gösterilere katıldı. Morales karşıtı gösterilerin, Bolivya Devlet Başkanı'nın ocak ayında benzin fiyatlarına yapılan zammı açıklamasından bu yana düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğu bildiriliyor. Bu arada, ülkenin en büyük işçi sendikası da hükümetin, otoyol projesine karşı çıkan yerlilerin protestosunu şiddetle bastırması nedeniyle genel grev çağrısında bulundu. Bolivya'da hükümetin Amazon ormanlarından geçmesi planlanan otoyol projesine karşı bir aydan uzun süredir devam eden gösteriler üzerine Morales, birkaç gün önce projeyi askıya almak zorunda kalmıştı. Polisin protestoculara sert müdahalesi üzerine operasyona karşı çıkan Bolivya Savunma Bakanı Cecilia Chacon istifa etmiş, muhalefetin polisin müdahalesine yönelik sert eleştirileri İçişleri Bakanı Sacha Llorenti'nin de istifasına yol açmıştı. Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı olan Morales de ilk olarak benzeri protestolarda oynadığı rolle tanınmıştı. Bu nedenle yerlilerin büyük kısmı Morales'i ihanetle suçluyor. Eski büyük destekçilerine karşı yabancılaştığı ileri sürülen Morales'e halk desteğinin yüzde 40'ların altına düştüğü belirtiliyor. Ancak hiçbir büyük siyasi grup Morales'e istifa çağrısında bulunmuyor.