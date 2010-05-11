Bolivya'da genel grev

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Yetkililer, Morales’in geleneksel müttefiki olan ancak hükümetin önerdiği ücret zammını yetersiz bulan ana sendika Bolivya İşçi Merkezi tarafından dün başlatılan genel grevin günlük yaşama olumsuz etkilerinin pek fazla hissedilmediğini; bankaların, esnafın ya da kamu çalışanlarının normal iş gününe yakın bir tempoyla hizmet verdiğini aktardı.



Grevden en çok eğitim sektörünün etkilendiği, bu arada, hükümetin sendikacılarla görüşmekte olduğu ifade edildi. (Milliyet)