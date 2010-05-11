Bolivya'da genel grev

T24- Bolivya’da Evo Morales’in göreve geldiği 2006’dan beri ilk kez genel greve gidildi.
Yetkililer, Morales’in geleneksel müttefiki olan ancak hükümetin önerdiği ücret zammını yetersiz bulan ana sendika Bolivya İşçi Merkezi tarafından dün başlatılan genel grevin günlük yaşama olumsuz etkilerinin pek fazla hissedilmediğini; bankaların, esnafın ya da kamu çalışanlarının normal iş gününe yakın bir tempoyla hizmet verdiğini aktardı.
Grevden en çok eğitim sektörünün etkilendiği, bu arada, hükümetin sendikacılarla görüşmekte olduğu ifade edildi. (Milliyet)