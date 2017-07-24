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Dünya

Bolivya hükümeti, mahkumlar ve yerliler için 400'den fazla kütüphane kuruyor

Bu yıl içerisinde 174 bin 155 kitap toplandı

24 Temmuz 2017 17:05

Bolivya hükümeti, ülke genelinde okur-yazar oranını arttırmak amacıyla geniş çaplı bir ''kütüphane'' kampanyası başlattı. Hükümet, mahkumlar, yerli topluluklar, engelliler ve yaşlılar için 400'den fazla kütüphane kuruyor.

Yıl içinde 174 bin 155 kitap

Sol'da yer alan habere göre, sadece bu yıl halk kütüphanelerini doldurmak ve hükümetin ele almayı umduğu bir sorun olan vatandaşlara temel eğitim sağlamak için ülke genelinde 174.155 kitap toplandı.

Morales hükümeti, ülkede 2001'de yüzde 13,3 olan okur-yazarlık oranını 2016'da Bolivya tarihinde en düşük oran olan yüzde 2,9'a çekmeyi başardı.

Eğitim Bakanı Roberto Aguilar yaptığı açıklamada, "Eğitimde sınır yoktur ve bu nedenle gençlere, yetişkinlere, yaşlılara, hatta engelli insanlara ulaşmak için çalışıyoruz ve herkese eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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