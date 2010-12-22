-BOLİVYA FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI LA PAZ (A.A) - 22.12.2010 - Bolivya, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Filistin'i resmen bağımsız bir devlet olarak tanıdıklarını ilan etti ve buna ilişkin mektubu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiğini söyledi. Morales, geçen hafta Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacaklarını açıklamış, İsrail'i de ''Ortadoğu'da soykırımla'' suçlamıştı. Bolivya Devlet Başkanı, Gazze'ye yönelik operasyonu protesto etmek için İsrail ile diplomatik ilişkilerini Ocak 2009'da kesmişti. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya ve Arjantin Filistin'i tanımış, Uruguay da benzer bir karar alacağını bildirmişti.