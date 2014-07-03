Bolivya Devlet Başkanı Morales: İyileşmek için idrarımı içiyorum

BolivyaDevlet Başkanı Evo Morales, köyde yaşadığı sırada öksürükten kurtulmak için lampaya ve wira-wira gibi bitkileri kullandığını ifade ederek, bir gün bir doktorun "İdrarınızı için, iyi gelir" tavsiyesine uyduğunu ve daha sonra iyileşmek için idrar içmeyi alışkanlık edindiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Morales, Bolivyalı doktorlara yerlilerin yaşadığı ve yoksul bölgelerde çok yaygın olan geleneksel tedavi yöntemleri ile modern tıbbı bir arada kullanmaları çağrısında bulundu.

Bolivya'nın kırsal kesimlerinde idrar, bazı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Bazıları idrarı içerken bazıları cildine sürüyor ya da vücuduna enjekte ediyor. 2009'da 35 yaşındaki bir kadın, enjekte edilen idrarın enfeksiyona yol açması üzerine yaşamını yitirmişti.