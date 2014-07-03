T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bolivya Devlet Başkanı Morales: İyileşmek için idrarımı içiyorum

Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Morales, modern tıbbi cihazların getirildiği Cochabamba bölgesindeki törende yaptığı konuşmada idrarını ilaç olarak kullandığını itiraf etti

03 Temmuz 2014 16:53

BolivyaDevlet Başkanı Evo Morales, köyde yaşadığı sırada öksürükten kurtulmak için lampaya ve wira-wira gibi bitkileri kullandığını ifade ederek, bir gün bir doktorun "İdrarınızı için, iyi gelir" tavsiyesine uyduğunu ve daha sonra iyileşmek için idrar içmeyi alışkanlık edindiğini vurguladı. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Morales, Bolivyalı doktorlara yerlilerin yaşadığı ve yoksul bölgelerde çok yaygın olan geleneksel tedavi yöntemleri ile modern tıbbı bir arada kullanmaları çağrısında bulundu. 

Bolivya'nın kırsal kesimlerinde idrar, bazı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Bazıları idrarı içerken bazıları cildine sürüyor ya da vücuduna enjekte ediyor. 2009'da 35 yaşındaki bir kadın, enjekte edilen idrarın enfeksiyona yol açması üzerine yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

evo moralesbolivyadevlet başkanıidrarhastalıkiyileşmekiçiyorumgeleneksel tedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24