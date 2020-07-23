Bolivya'da 5 günde 420 ceset bulundu; yüzde 80'inde Koronavirüs çıktı

Bolivya'da polis, son 5 günde başkent La Paz ve ülkenin en büyük kenti Santa Cruz'da sokaklarda, araçlarda ve evlerde toplam 420 ceset bulunduğunu açıkladı. Polisin bulduğu cesetlerin yüzde 80 ila yüzde 90'ında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Bolivya'da resmi rakamlara göre Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 300 olsa da bu sayının çok daha fazla olduğuna dair endişe duyuluyor. Polis, La Paz ve Santa Cruz kentlerinde 5 gün içinde yollarda, araçlarda ve evlerde toplam 420 ceset tespit etti.

Bulunan cesetlerin en az yüzde 80'inde Koronavirüs tespit edildi.

Bolivya'da Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan seçim için de salgın endişeleri dile getiriliyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye komitesi, planlanan seçim tarihinin Covid-19 nedeniyle ertelenmesi gerektiğini söyledi.