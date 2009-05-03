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Ekonomi

Bölgesel döviz rezervi oluşturulacak

03 Mayıs 2009 20:12

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Çin, Japonya ve Güney Kore;nin maliye bakanları, toplam sermayesi 120 milyar doları bulan bölgesel döviz rezervi havuzunun bu yılın sonuna kadar oluşturulmasını kararlaştırdı.

Maliye bakanlarının Endonezya;nın Bali adasında yapılan toplantısından sonra yayınlanan ortak bildiride, Chiang Mai Çağrısı uyarınca finans krizi söz konusu olduğunda likidite sıkıntısıyla karşılaşan ülkelere sermaye yardımı sağlamak amacıyla oluşturulacak rezerv havuzu hakkında anlaşma sağlandığı, bazı ülkeler tarafından finanse edilecek rezervden borçlanmanın kolay olacağı ve rezervin kullanımına sıkı denetim uygulanacağı belirtildi.

Çin Uluslararası Radyosu;nun bildirdiğine göre, 120 milyar dolarlık rezerv havuzunun yüzde 20;si ASEAN tarafından karşılanacak ve rezervde Çin ile Japonya;nın yüzde 32;şer, Güney Kore;nin ise yüzde 16;lık payı olacak.

Bunun yanı sıra maliye bakanları toplantısında, bölge ekonomilerini denetlemek ve analiz yapmaktan sorumlu bağımsız bir bölgesel denetim birimi oluşturulması da kararlaştırıldı.

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