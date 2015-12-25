Bölgedeki çocuk ölümleri BM'ye taşınıyor

Doğu ve Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları, operasyon ve çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki çocuk ölümleri ve olayların çocuklar üzerindeki etkisi, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşların gündemine taşınıyor.

Türk Psikologlar Derneği, İHD Çocuk Hakları Komisyonu, Gündem Çocuk, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği'nin bir süre önce başlattığı girişim üzerine çeşitli temaslarda bulunuldu. Son aylarda yaşanan çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisine ve bu etkilerin bir an evvel ortadan kaldırılmasına dikkan çeken bu 4 kurum, 22 Aralık'ta UNICEF önünde açıklama yaparak, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ile görüştü. 23 Aralık'ta TBMM önünde milletvekillerinin katılımıyla soruna dikkat çeken bir açıklama yapan girişşmci kurumlar, daha sonra HDP ve CHP vekilleriyle görüşme yaptı.

Başbakan ve bakanlarla görüşülecek

T24'e konuşan İHD Genel Merkezi Çocuk Komisyonu Üyesi Adnan Vural, önümüzdeki günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Hazırladıkları Çağrıcı Grubu metnine 77 kurumun destek verdiğini anlatan Vural, yarın sabah Diyarbakır'a gideceklerini, burada çocuk örgütleri ve çatışmalardan etkilenen çocuklarla görüşüp bir eylem planı hazırlayacaklarını söyledi.

Heyet yarın Diyarbakır'a gidiyor

Yarın sabah Diyarbakır'a gelecek heyete, CHP ve HDP'li vekilleri, gazeteciler ve sanatçılar da eşlik edecek. Heyet daha sonra sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçesine geçecek. İHD üyesi Vural, hazırlayacakları raporu daha sonra Birleşmiş Milletler ve uluslararası çocuk örgütlerine sunacaklarını kaydetti.

77 kurumdan 5 talep

"Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması; Devletin tarafı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek yaşam alanlarındaki şiddet ve baskıdan vazgeçmesi; Tüm tarafların çocukların yüksek yararını gözetecek tutumlar geliştirmesi; Barış, özgürlük ve demokrasi temelinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması; Bu süreçte yaşanan tüm ihlalleri gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması; Bu sürede gerçekleşen toplumsal, ekonomik, psikolojik tahribatın hak temelli onarılması, bu şekilde toplumsal adaletin inşa edilmesi" talebiyle hareket eden girişime 77 kurum destek veriyor.

O kurumlar şöyle;

78’liler Girişimi, Alınteri, Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, Barış Anneleri, Barış Bloku, Barış İçin Akademisyenler, Barış İçin Kadın Girişimi Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü, BuluTiyatro, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çekirdek Çocuk, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-der), Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı, Çocuk Çalışmaları Birimi, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü,DGD Platformu, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Doğu-Güneydoğu Dernekleri, Eğitim Sen, Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube, Eğitimde Sınıf Tavrı, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Felsefeciler Derneği Genel Merkezi, Gaia Dergi, Göçmen Dayanışma Ağı / Ankara, Gündem Çocuk Derneği, Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi, Halkların Köprüsü, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), HDP Ankara İl Örgütü, Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İnadına Haber, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları Derneği, İstanbul 78 liler girişimi, İzmir Barış Bloku, İzmir KESK Kadın Meclisi, İzmir Müzisyenler Derneği, Kadın Yazarlar Derneği,Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), KAOS GL, Kurtuluş Kiliseleri Derneği, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Oz-Ge Der), Parklar Bizim Ankara, Psikolojik Danışmanlar Derneği, Psikolojik Danışmanlar Derneği Van Şubesi, Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi, Pembe Hayat Derneği, RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği), Oyuncular Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP), Toplumcu Psikologlar, Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER), Van Barosu, Vicdani Ret Derneği, Yeryüzüne Özgürlük Derneği.