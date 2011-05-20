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BÖLGEDE 57 ARTÇI SARSINTI KÜTAHYA (A.A)

20 Mayıs 2011 11:50

-BÖLGEDE 57 ARTÇI SARSINTI KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, saat 23.15'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 8 saatte, büyüklükleri 2.6 ile 4.6 arasında değişen 57 artçı sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23.15'te merkez üssü Simav'a bağlı Şenköy beldesi olan 5.9 büyüklüğünde, 7.6 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. 23.23 ile 07.20 saatleri arasını kapsayan yaklaşık 8 saatte, merkez üslerinden 42'si Simav, 8'i Şaphane, 4'ü Pazarlar, ikisi Hisarcık, biri Manisa'nın Gördes ilçesi olan 57 artçı sarsıntı tespit edildi. 2 ile 11.1 kilometre arasındaki derinliklerde oluştukları belirlenen artçı sarsıntıların büyüklüklerinin 2.6 ile 4.6 arasında değiştiği belirlendi. Bu arada, Simav'da geceyi sokaklarda ve araçlarda geçiren vatandaşlar, ateş yakıp battaniyelere sarınarak ısınmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, evlerinden aldıkları tüpgaz, tencere, tabak ve gıda maddeleriyle sokaklarda kahvaltı hazırladı.

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