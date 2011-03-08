-BÖLGE MAHKEMELERİNİN BAŞSAVCILARI ATANDI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), 9 bölgede kurulma kararı alınan bölge adliye mahkemelerinin başsavcılarının belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Adalet Başmüfettişi Celal Kocabaş İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Erol Tosun Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Radi Akyol Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necmettin Saygın Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Bazı cumhuriyet savcısı ve hakimlerinin, HSYK Tetkik Hakimliğine atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Mardin Cumhuriyet Savcısı olup Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliğinde yetkili Mustafa Yapıcı, Kahta Hakimi olup Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimliğinde yetkili Servet Sağlam, Tercan Hakimi olup Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimliğinde yetkili Murat Turan, Vezirköprü Hakimi olup Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliğinde yetkili Necdet Akbal, HSYK Tetkik Hakimi olarak atandı. Bu arada Danıştay Tetkik Hakimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Osman Çolak'ın atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazetede yayımlandı.