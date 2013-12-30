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'Çillioğlu’nun ölümünden sonra görevli tüm subaylar tehdit edildi' iddiası

Dönemin bölge komutanı, Yeşil’in kendilerini tehdit eden yapı adına çalıştığını, cinayet sonrasında anladıklarını belirtti

30 Aralık 2013 00:19

Arzu Yıldız Ankara
 
Albay Kazım Çillioğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ifade veren dönemin bölge komutanı, Çillioğlu'nu Yeşil’in öldürdüğü yönünde o dönem herkesin konuştuğunu, bu durumun şaşkınlık yarattığını ancak aldıkları tehdit nedeniyle susmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yeşil’in kendilerini tehdit eden yapı adına çalıştığını cinayet sonrasında anladıklarını belirtti. 
Malatya TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen Albay Kazım Çillioğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında geçen sene talimatla Adana’da 8, Ankara’da 10 emekli subayın ifadelerinin alındığı ortaya çıktı.
Adana’da ifade veren emekli subaylardan biri, Çillioğlu’nun yanında görevli olduğunu, odasına giren çıkan kişileri kayıt altına aldığını anlattı. Söz konusu subay ifadesinde Çillioğlu’nun öldürüldüğü 3 Şubat 1994 tarihinden bir gün önce odasına üst düzey rütbeli birinin geldiğini, kendisinin elinde bulunan bir defteri göstererek, sinirlendiğini ve ertesi gün Ankara’ya gideceğini söylediğini duyduğunu anlattı.
Ankara’da talimatla ifade veren dönemin bölge komutanı ise “Bizi tehdit ettiler. Olayı araştırmamamız için tüm birlikler, görevli tüm subaylar tehdit edildi” dedi. O dönemde Çillioğlu’nun ölümüne tanık olan ve aynı birlikte görev yapan subayların tehdit edildiğini belirten komutan, “Bu yüzden susmak zorunda kaldık. Olayı araştıramadık. Tehdit edenlerin çok güçlü olduğu belliydi” dedi. Adana’da verilen ifadelerden birinde ise Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın o dönemde Elazığ’a sürekli olarak geldiği, askerle birlikte hareket ettiği belirtildi. Savcının “Yeşil’i nasıl tanırsınız” sorusuna ise “Biz onu vatansever biri olarak biliriz” dedi.

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