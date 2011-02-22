Bölge Adliye Mahkemelerine ilk savcı atamaları yapıldı

T24 - HSYK, 9 istinaf mahkemesinin savcılarını atadı. İstanbul Başsavcısı Engin, Bölge Başsavcılğı'na getirildi. Engin, kendisinin talebi olmadığını, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) takdirini saygıyla karşıladığını söyledi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 9 bölgede kurulma kararı alınan istinaf mahkemelerinin başsavcılarını belirledi.

Atamaya ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Aykut Cengiz Engin, atanma kararını televizyondan öğrendiğini, kendisine tebligat yapılmasının ardından görevine başlayacağını kaydetti.

Başsavcı Engin, ''Benim talebim yoktu. HSYK'nın takdiridir, saygıyla karşılıyoruz. Bölge Adliyesi ülkemizde çok uzun yıllardan beri ilk kez uygulanacak. Haziran ayı itibariyle diğer atamaların da yapılmasının ardından göreve başlamayı istiyoruz. Gerekenleri orada da yapacağız. Yeni bir görev, başarılı olmaya gayret edeceğiz'' diye konuştu.

Engin, bir basın mensubunun ''bu atamayla pasivize edildiğinizi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna cevap vermedi.



İşte savcılar ve yeni görevleri:

- Adalet Başmüfettişi Celal KOCABAŞ, İzmir Bölge Mahkemesi C. Başsavcılığı'na getirildi.

- İstanbul C. Başsavcısı Aykut Cengiz ENGİN, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Bursa C.Başsavcısı Sait GÜRLEK, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Ankara C.Savcısı Erol TOSUN, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Konya C.Başsavcısı Hüseyin CANAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Adana C.Başsavcısı Sabri BEYTORUN, Adana Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Giresun C.Başsavcısı Radi AKYOL, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Isparta C.Başsavcısı Abdulkadir ŞAHİN, Konya Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.

- Nevşehir C.Başsavcısı Necmettin SAYGIN, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi C.Başsavcılığı'na getirildi.



Hangi illerden sorumlu olacaklar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Düzce,

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi

Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi

İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli ve Muğla,

Konya Bölge Adliye Mahkemesi

Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Aksaray ve Karaman,

Adana Bölge Adliye Mahkemesi

Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

Ankara, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat,

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi

Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin,

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi

Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Bayburt ve

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi

Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari



İstinaf ne demek?

İstinaf, "Yeniden başlamak, sözün başlangıcı ve söz başı" anlamlarına geliyor. Yeni bir kanun yolu olarak ise istinaf yerel mahkemenin verdiği hükmü, bir üst mahkemeye başvurup "feshini" isteme anlamı taşıyor. İstinaflar, ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında görev yapan ara-üst mahkemeler olacaklar.



Üst sınırı beş yılı geçen dosyalar istinafa

Üst sınırı beş yılı geçen dosyalar artık Yargıtay yerine doğrudan istinaflara gidecek. Örneğin 1-3 yıl arasında hapsi öngören yaralama suçu temyize değil istinaf yoluna tabi olacak. "Adam öldürmeye teşebbüs, yaralama" gibi birkaç suçtan örneğin on yılla yargılanan biri toplam cezasının üst sınırı 4 yıl 11 ay 29 gün olursa, dosyası istinafta kalacak. Ölümle sonuçlanması halinde "ağırlaştırılmış müebbetle" cezalandırılan "cinsel saldırı" suçlarının cezası indirimlerle beş yılın altında kalırsa artık bu suç dosyaları Yargıtay yerine istinaf mahkemesine gidebilecek. Temyiz yolu açık olan işlerin ortalama yüzde 80'i Yargıtay'a değil istinafa gidecek.



