T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Bol sıfırlı maaşlarla efendilerinden aferin almak için çalışmak gazetecilik değildir'

CHP: Havuz medyasının attıkları manşetlere bakıldığında, bu medya grubunun tek merkezden yönlendirildiği rahatlıkla görülebiliyor

12 Nisan 2014 18:58

Akşam ve Güneş gazetelerinde yayınlanan, Dışişleri Bakanlığı’nda geçen Suriye görüşmesini içeren ses kaydının Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaati tarafından CHP’ye ABD’den servis edildiği iddiasına anamuhalefetten yanıt geldi.

CHP’den yapılan açıklamada, “Biz, ‘Yalan yazıyorlar, asparagas haber veriyorlar, halkı kandırıyorlar’ demekten utandık ve usandık ama, Havuz Medyası utanmıyor, usanmıyor. Yolu talanla, çalanla kesişen yalancıların, bol sıfırlı maaşlarını hak etmek ve efendilerinden aferin almak için yaptıkları gazetecilik değildir” denildi.

CHP, Akşam ve Güneş gazetelerinde bugün yayınlanan, 'Kaset ABD'den kuryeyle geldi' ve 'Kılıçdaroğlu'na kaset servisi mutfaktan' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, yapılan yazılı açıklama şöyle:

Biz, "Yalan yazıyorlar, asparagas haber veriyorlar, halkı kandırıyorlar" demekten utandık ve usandık ama, Havuz Medyası utanmıyor, usanmıyor. Yolu talanla, çalanla kesişen yalancıların, bol sıfırlı maaşlarını hak etmek ve efendilerinden aferin almak için yaptıkları gazetecilik değildir. Devlet destekli havuz medyasının iki gazetesi bugün, 'Kaset ABD'den kuryeyle geldi' ve 'Kılıçdaroğlu'na kaset servisi mutfaktan' başlıklarıyla manşet atmış, haber yapmışlar. Medya havuzu oluşturanların emir ve komutasıyla yönetilen bu iki gazete ne yazık ki, Mehmetçiğin kanını bile dökmeyi göze alarak seçim kazanma hesapları yapanları, Dışişleri Bakanlığı'nı dinleten veya dinlenmesine engel olamayanları, Bakanlığı dinledikten veya dinlettikten sonra sızdıranları aklamak için, 'Kaset Kemal Kılıçdaroğlu 'na ABD'den geldi' yalanına sarılmış, böylece kamuoyunu bir kez daha aldatmaya, kandırmaya kalkışmış, her zamanki yalanlarına bir kuyruklu yalan daha eklemişlerdir. Havuz medyasının attıkları manşetlere bakıldığında, bu medya grubunun tek merkezden yönlendirildiği rahatlıkla görülebiliyor. Başlıklarını bile birbirlerinden ödünç alan ve hiçbir inandırıcılıkları, itibarları kalmadığı için okunmayan ve sadece efendilerine yaranmak için yayımlanan bu ve benzeri gazetelerin yazdıkları yalanları, yaptıkları uydurma haberleri biz yalanlamaktan, asparagas demekten yorulduk, utandık ama onlar yalandan, asparagastan yorulmadılar, utanmadılar. Yolu talanla, çalanla kesişen yalancıların bol sıfırlı maaşlarını hak etmek ve efendilerinden aferin almak için yaptıkları gazetecilik değildir. Kalemlerini siyasal iktidara kiralayanların zaten yapacakları başka bir şey de yoktur. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkına saygımız nedeniyle kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

İddia neydi?

 

Söz konusu haberlerde, New York’ta çok ünlü bir restoranın sahibi olan Ali Rıza Doğan'ın Pensilvanya’dan çağrılıp, Dışişleri’nde yapılan toplantının ses kaydının kendisine verildiği, Doğan’ın da bu kaydı Türkiye ’ye getirip Kılıçdaroğlu’na dinlettiği iddia ediliyordu.

 

ETİKETLER

CHPcumhuriyet halk partisisuriyekasetpensilvanyaabdgülen cemaatifethullah gülenparalel yapıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24