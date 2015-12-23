T24 LogoT24 Logo
Spor

Bol gollü kupa maçının galibi Fenerbahçe oldu: 4 - 2

Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçenin golleri, Nani, Şener Özbayraklı ve Robin Van Persie'den geldi

23 Aralık 2015 22:28

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ikinci hafta maçında, Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golleri, Nani (14. dk), Şener Özbayraklı (31. dk) ve Robin Van Persie'den (49. ve 59. dk) geldi. Antalya'nın gollerini Emre Akbaba (73. dk) ve Serge Mbilla Etame (90. dk) attı.

Maçın öne çıkan dakikaları şöyle:

-14. dakika: Şener'in pası ile topla buluşan Nani ceza yayının sağ tarafından sağ ayağı ile çok sert vurdu ve top üst direğe çarparak filelerle buluştu.

-31. dakika: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Nani pasını ceza yayının yaklaşık 10 metre gerisindeki arkadaşı Şener'e gönderdi. Şener gelişine çok sert vurdu ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

-49. dakika: Fenerbahçe, Robin Van Persie ile farkı üçe çıkartıtı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Robin Van Persie kafa vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.

-59. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Caner ortasını penaltı noktası sağ tarafına doğru hareketlenen Robin Van Persie'ye gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Robin Van Persie kafa vuruşunu yaptı ve kendisinin 2., takımının ise 4. golünü attı.

-73. dakika: Antalyaspor, Emre Akbaba ile farkı üçe indirdi. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Sezer Badur yerden sert vurdu ancak Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bu topa müdahalesi yetersiz kaldı. Ceza sahası içi sağ köşeye doğru açılan topu Emre Akbaba kontrol edti ve bekletmeden vuruşunu yaparak topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

-90+: Antalyaspor, Serge Mbilla Etame ile farkı ikiye indirdi.

ETİKETLER

ziraat türkiye kupasıfenerbahçeantalyasporrobin van persienani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24