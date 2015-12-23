Bol gollü kupa maçının galibi Fenerbahçe oldu: 4 - 2

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ikinci hafta maçında, Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golleri, Nani (14. dk), Şener Özbayraklı (31. dk) ve Robin Van Persie'den (49. ve 59. dk) geldi. Antalya'nın gollerini Emre Akbaba (73. dk) ve Serge Mbilla Etame (90. dk) attı.

Maçın öne çıkan dakikaları şöyle:

-14. dakika: Şener'in pası ile topla buluşan Nani ceza yayının sağ tarafından sağ ayağı ile çok sert vurdu ve top üst direğe çarparak filelerle buluştu.

-31. dakika: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Nani pasını ceza yayının yaklaşık 10 metre gerisindeki arkadaşı Şener'e gönderdi. Şener gelişine çok sert vurdu ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

-49. dakika: Fenerbahçe, Robin Van Persie ile farkı üçe çıkartıtı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Robin Van Persie kafa vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.

-59. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Caner ortasını penaltı noktası sağ tarafına doğru hareketlenen Robin Van Persie'ye gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Robin Van Persie kafa vuruşunu yaptı ve kendisinin 2., takımının ise 4. golünü attı.

-73. dakika: Antalyaspor, Emre Akbaba ile farkı üçe indirdi. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Sezer Badur yerden sert vurdu ancak Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bu topa müdahalesi yetersiz kaldı. Ceza sahası içi sağ köşeye doğru açılan topu Emre Akbaba kontrol edti ve bekletmeden vuruşunu yaparak topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

-90+: Antalyaspor, Serge Mbilla Etame ile farkı ikiye indirdi.