-BOKSTA TOPLU İSTİFA ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Boksta milli takımlardan sorumlu 6 antrenör, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in çalışmalarından memnun olmadıkları gerekçesiyle istifa etti. Yıldız Milli Takımlardan sorumlu Sefer Karataş, Bayan Milli Takımlardan sorumlu Selahattin Başaran ve Genç Milli Takımlardan sorumlu Asalettin Pekdoğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenledikleri basın toplantısında, istifa ettiklerini açıkladılar. Toplantıya katılamayan Büyük Milli Takımlardan sorumlu Cahit Sürme ve Ragıp Pala ile Genç Bayan Milli Takımlardan sorumlu Davut Çınarlar'ın da istifa ettiğini açıklayan Asalettin Pekdoğan, uzun zamandır sürdürdüğü milli takım antrenörlüğü süresince alınan başarıların eski federasyon başkanı Caner Doğaneli sayesinde elde edildiğini savundu. Türk boksunun, dünya görüşü geniş olan Doğaneli'nin çalışmaları sayesinde ayağa kalktığını anlatan Pekdoğan, ''Gözgeç döneminde getirilen 2 Kübalı antrenörün de temellerini Doğaneli atmıştı. Ona kısmet olmadı. Kübalılar geldi, ancak 2 ay oldu, ne bir plan, ne program var. Neler yapılması gerektiği söylenmedi'' dedi. -''KAMP YAPTIRAMIYORUZ''- Boksun, bir partner sporu olduğunu dile getiren Pekdoğan, şöyle devam etti: ''Boksta ne kadar çok yabancıyla karşılaşılırsa o kadar başarılı olunur. Biz olimpiyat kampını zorla açtırdık. Genel müdürlük ve bakanlık bu konularda son derece yardımcı oluyor ama bunu yaptıracak kişi, federasyon başkanıdır. Bir sporcunun 10 ay kamp yapmaması ne demek... Bu şekilde başarı şansımız olamaz. Devlet, 2012 Londra Olimpiyatları için seferber oldu, ne gerekiyorsa yapmaya hazır ama biz kamp yaptıramıyoruz. Ahmet gider Mehmet gelir, biz çalışmaya devam ederiz, ancak bu şekilde bu federasyonla çalışmaya devam edemeyeceğiz. Sporcularımızı çok seviyor, gözlerinden öpüyor, başarılarının devamını diliyoruz. Üzülerek ben de istifamı sunuyorum.'' -HER KİLODAN 2 SPORCU KISITLAMASI- Yıldız Milli Takımlardan sorumlu Sefer Karataş ise Eyüp Gözgeç'in milli takım kamplarına her kilodan sadece 2 sporcu çağrılması yönünde bir kısıtlama getirdiğini belirterek, Gözgeç'i beceriksizlikle suçladı. Gözgeç göreve geldiğinden beri doğru dürüst kamp yapamadıklarını ve çalışamadıklarını savunan Karataş, ''İstediğimiz ikili kamplar sürekli ertelendi. Eyüp Gözgeç bizi oyalayıp durdu. Caner Doğaneli bunlarla ilgili (ortaya çıkın ve benimle tartışın) dedi ama Gözgeç'in bilgi ve donanımı olmadığı için ortaya çıkmadı. Ben böyle bir başkanla çalışmak istemiyorum ve istifa ediyorum'' diye konuştu. Bayan Milli Takımlardan sorumlu Selahattin Başaran da 9 yıldır bu görevde bulunduğunu ve bayan sporcularından çok memnun olduğunu dile getirerek, ''Çok iyi, ahlaklı ve çalışkan sporcularım var. Onların istifa ettiğimden haberi yok. Çok üzgünüm, hepsini gözlerinden öpüyorum, inşallah bahtları açık olur'' dedi. Uluslararası alanda alınan başarıların, Caner Doğaneli'nin kurmuş olduğu dış temaslar sayesinde gerçekleştiğini savunan Başaran, sözlerini, ''Caner Doğaneli, ölene kadar bizim başkanımız olacak. Biz de Gözgeç döneminde çalışamadık, verim alamadık. Uzun yıllar yapmış olduğum görevimden istifa ediyorum'' diyerek tamamladı.