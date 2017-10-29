Boksta tek altın madalya Tuğrulhan Erdemir'den

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, Antalya\'da sona erdi. Milli sporcu Tuğrulhan Erdemir, 64 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya\'daki 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde final maçları yapıldı. 33 ülkeden 200\'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda 3 Türk sporcu altın madalya için ringe çıktı. Milli takım sporcularından Tuğrulhan Erdemir 64 kiloda altın madalya kazandı. Şampiyona sonunda düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara madalyalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç verdi.

Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, kentin organizasyona ilgisiz kaldığını belirterek, kent ve ülke turizminin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi. Şampiyonada, Türkiye\'nin 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandığını belirten Gözgeç, karşılaşmalar sırasında bazı sporcuların ciddi sakatlıklar yaşadığını ifade etti.

Final maçlarında, Almanya\'dan Sakhıl Alakhverdovi 46-49 kiloda, Ukrayna\'dan Maksym Halınıchev 52 kiloda, Rusya\'dan Alekseı Kiselev 56 kiloda, Rusya\'dan Nikita Piskunov 60 kiloda, Türkiye\'den Tuğrulhan Erdemir 64 kiloda, İngiltere\'den Mark Dickinson 69 kiloda, Rusya\'dan Daniel Teterev 75 kiloda, Rusya\'dan Ruslan Kolesnikov 81 kiloda, Rusya\'dan Vladislav Ivanov 91 kiloda, Azerbaycan\'dan Vagkan Nanitzanian +91 kiloda altın madalya kazandı.

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