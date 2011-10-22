-Boksta olimpiyat elemeleri Türkiye'de yapılacak ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Avrupa Boks Birliği Başkanı Humbert Furgoni, Türkiye'de yapılacak 2012 Londra Olimpiyatları Elemeleri programında değişiklik olmadığını söyledi. Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda konuşan Furgoni, ''2012 Londra Olimpiyatları Eleme maçları Türkiye'de yapılacak. Turnuva, Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA) ile Türkiye Boks Federasyonu arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, daha öncesinde de duyurulduğu gibi Türkiye'de düzenlenecektir'' dedi. Olimpiyat eleme müsabakaları, 2012 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek.