-Boksta kural hatası iddiasına yalanlama ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 21-23 Aralık 2011 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Büyük Erkekler Kulüplerarası Boks Şampiyonası'nda, kural hatası yapılmadığını belirtti. Gözgeç, Federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, Antalya Dilek Sabancı Spor Salonu'nda düzenlenen Kulüplerarası Boks Şampiyonası'nda herhangi bir kural hatası yapılmadığını ifade edererek, bazı medya organlarında konuya ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, adı geçen kulüplerin şampiyonaya 6 sporcu ile katıldığını vurgulayan Gözgeç, şunları kaydetti: ''Şampiyonaya 5'er sporcu ile iştirak ettikleri iddia edilen Muğla Gençlik ve Spor Kulübü ile Ertaş Spor Kulübü'nün altıncı sporcuları müsabakalardan önce Antalya'da tartıya girmiştir. Tartıdan sonra Muğla Gençlik ve Spor Kulübü'nün +91 kilo sporcusu Caner Sayak ile Ertaş Spor Kulübü'nün 75 kilo sporcusu Erkan Çolak, doktor raporu doğrultusunda kura tablosuna dahil edilmedi. Yani ortada bir kural hatası yok. Her şey usulüne göre yapıldı ve müsabakalar bu yönde oynatıldı. Ayrıca, Ertaş Spor Kulübü'nün bütün sporcuları ringe çıkıp rakipleriyle dövüştü. Bu sporcuların maç sonuçları da müsabaka listelerinde yer alıyor.''