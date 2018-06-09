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Spor

Boksta hedef altın madalya

İSTANBUL,DHA) Bulgaristan'ın Sofya kentinde gerçekleşmekte olan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası devam ediyor

09 Haziran 2018 20:23

İSTANBUL,DHA)

Bulgaristan\'ın Sofya kentinde gerçekleşmekte olan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın 5\'inci gününde iki Türk sporcu ringe çıktı. 
51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Romen rakibi Claudia Nechita\'yı mağlup etti ve yarı finale yükseldi. 81 kiloda Elif Güneri Polonyalı rakibi Agata Kaczmarska\'yı 5-0 ile mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Bu sonuçlarla birlikte 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 64 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri Bronz madalya kazanmayı garantilediler.

(FOTOĞRAFLI)
 
 

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