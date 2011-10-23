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Spor

Boksta bir altın daha ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 02:55

-Boksta bir altın daha ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Avrupa Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Türk sporculardan Şemsi Yaralı, artı 81 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde Şemsi Yaralı, finalde Rus Irina Sinetskay'ı zorlu bir mücadelenin ardından 12-10 mağlup ederek altın madalya kazandı. Böylece Türkiye, şampiyonayı 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu. Bugün 64 kiloda ringe çıkan Gülsüm Tatar, Ermeni Armine Sinabian'ı 10-4 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Türk sporculardan 54 kiloda Ayşe Taş ve 57 kiloda Nagehan Malkoç daha önce bronz madalya kazanmıştı.

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