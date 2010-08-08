-BOKSTA BAYANLAR TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON KESZTHELY (A.A) - 07.08.2010 - Avrupa Birliği Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere, toplam 7 madalya kazanan Türkiye takım halinde şampiyon oldu. Macaristan'ın Keszthely kentinde düzenlenen şampiyonada 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla 24 puan toplayan Türkiye, şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi Macaristan 23 puanla ikinciliği elde ederken, şampiyonanın üçüncüsü 13 puanla Fransa oldu. Şampiyonanın ''en teknik boksörü'', 64 kiloda altın madalya kazanan Dünya ve Avrupa şampiyonu Gülsüm Tatar seçildi. Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, dereceye giren sporculara madalyalarını dağıttı. Milli takım sorumlusu Selahattin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün 3 boksörün hakem kurbanı olduğunu, ancak şampiyon oldukları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yalçın da milli sporcuların şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini, artık dünyada söz sahibi olduğunu ifade etti. Şampiyonada 46 kiloda Serpil Yassıkaya, 54 kiloda Ayşe Taş ve 64 kiloda Gülsüm Tatar altın madalya, 51 kiloda Sümeyra Yazıcı gümüş madalya, 48 kiloda Binnur Sakal, 75 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şemsi Yaralı bronz madalya kazandı.