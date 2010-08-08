T24 LogoT24 Logo
Spor

BOKSTA BAYANLAR TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON KESZTHELY (A.A)

08 Ağustos 2010 02:33

-BOKSTA BAYANLAR TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON KESZTHELY (A.A) - 07.08.2010 - Avrupa Birliği Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere, toplam 7 madalya kazanan Türkiye takım halinde şampiyon oldu. Macaristan'ın Keszthely kentinde düzenlenen şampiyonada 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla 24 puan toplayan Türkiye, şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi Macaristan 23 puanla ikinciliği elde ederken, şampiyonanın üçüncüsü 13 puanla Fransa oldu. Şampiyonanın ''en teknik boksörü'', 64 kiloda altın madalya kazanan Dünya ve Avrupa şampiyonu Gülsüm Tatar seçildi. Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, dereceye giren sporculara madalyalarını dağıttı. Milli takım sorumlusu Selahattin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün 3 boksörün hakem kurbanı olduğunu, ancak şampiyon oldukları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yalçın da milli sporcuların şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini, artık dünyada söz sahibi olduğunu ifade etti. Şampiyonada 46 kiloda Serpil Yassıkaya, 54 kiloda Ayşe Taş ve 64 kiloda Gülsüm Tatar altın madalya, 51 kiloda Sümeyra Yazıcı gümüş madalya, 48 kiloda Binnur Sakal, 75 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şemsi Yaralı bronz madalya kazandı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24