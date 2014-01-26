Boksörün eldiveninden sert cisimler çıktı

Almanya'nın Stuttgart kentinde ikinci kez Dünya Şampiyonluğu maçına çıkan boksör Fırat Arslan'ın rakibi Marco Hcuk'un maçtan önce eldivenin içine sert cisimler koyduğu ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın Alman boks dergisi Boxen-Heute'ye dayandırdığı haberine göre, olay Fırat Arslan'ın antrenörü Thomas Künzel'in eldivenleri incelemek amacıyla giymesiyle ortaya çıktı. İki eldiveni de eline geçirdiğini belirten Künzel, "Sağ eldivenin çok sert olduğunu hissettim ve eldivenleri keserek içine baktık. Yaptığımız incelemelerde sağ eldivenin içerisine sert cisimler ve sol eldivenin içerisine ise at kılı doldurulduğunu gördük" dedi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Fırat Arslan da "Olayı avukatım aracılığıyla incelemeye aldırdım" dedi.

Olayın ardından dün gece yarısı oynanan maçta, Marco Hcuk karşısında ard arda aldığı darbelerle sarsılan Fırat Arslan, altıncı raundun sonunda antrenörünün 'havlu atması' üzerine maçı kaybetti.