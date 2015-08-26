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Boksör kavgasındaki esnaf: Yumruğu yiyen arkadaş sokağa çıkamıyor, haberler doğruyu yansıtmıyor

Aksaray'da meydana gelen olayda İrlandalı turist 15 kişiyi dövmüştü

26 Ağustos 2015 22:12

Aksaray Yusufpaşa'da kameralara yansıyan, İrlandalı bir turistle esnaf arasındaki kavgayı anlatan dükkan sahibi Şenol Palan, büfeye gelen turistlerin alkollü olduğunu ve ortalığı dağıttıkları için kavga çıktığını ileri sürerek, "Benim ekmeğime engel olmaya çalışana kim olursa olsun ben ölümüne girerim. O adamın boksör, katil de olduğunu bilsem ben yine girerim. Çünkü ben buradan ekmek kazanıyorum. Yumruğu yiyip yere düşen arkadaş sokağa çıkamıyor şu anda. Haberler doğruyu yansıtmıyor" dedi.

Aksaray’daki bir şarküteride bundan yaklaşık bir ay önce, bir İrlandalı turistle esnaf arasında çıkan ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kavganın görüntüleri dün akşam bir haber bülteninde yayınlanınca Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İrlandalı bir turistin kendisini darp etmeye çalışan çok sayıda kişiyi yumruklarıyla etkisiz hale getirdiği görüntülerle ilgili konuşan dükkan sahibi Şenol Palan, “Alkol var mı dedi, ben de satmıyorum dedim. Var dedi, göster deyince tartışmaya başladık. Adam sinirlenerek dışarıya çıktı. Otelden 3 kişi toplanıp geldiler. 'Bana da mı alkol vermiyorsunuz' dedi ve ortalık karıştı. Olay su olayı değil. Geldi tezgahı dağıttı. Dolabın içinde ne varsa dökünce, elimde ne varsa buldum bir şeyler çıktım ben de. Birbirimize girdik” diye konuştu.

 

‘Yumruk yiyen arkadaş sokağa çıkamıyor’

 

Görüntülerin bir kısmının kesildiğini ileri süren Palan, şöyle devam etti: “Dükkanda 8 tane kamera var. Emniyette izledi bunu. Bize hak verdiler. Televizyon işine ne gelirse onu yayınladı. Bir esnaf bu kadar karalanmaz. Kavga dolabı açınca adam suçlu olur mu? Bu saçmalık. Benim ekmeğime engel olmaya çalışana kim olursa olsun ben ölümüne girerim. O adamın boksör, katil de olduğunu bilsem ben yine girerim. Çünkü ben buradan ekmek kazanıyorum. Biz tamam dedik gitti yine geldi. Üç kere gidip gidip geldi yani, kendisi kavga etmek istiyordu. Zaten kafaları güzeldi bunların. Ayık kafayla gelmediler buraya. Yumruğu yiyip yere düşen arkadaş sokağa çıkamıyor şu anda. Haberler doğruyu yansıtmıyor. Burada herkes ekmeğini kazanıyor.”

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