Boks şampiyonu 'dev'

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda Rus boksör 12 raund sonunda, puanla rakibini yenmeyi başardı ve dünya şampiyonluğu kemerini aldı.



Fakat bu boks maçını diğer maçlardan ayıran önemli bir ayrıntı vardı. Rus boksör Nikolai Valuev, tam 2 metre 13 santim boyunda ve 144 kilo ağırlığında idi. Annesi ve babası 1.65 santimetre civarında olan Valuev'in dedesi ise 2 metre 22 santimetre idi.



Nikolai Valuev ve John Ruiz maç boyunca başa baş bir mücadele sergilelediler. Rakibini puanla yenmeyi başaran Rus boksör, raund aralarında köşesine oturduğu zaman, ayakta olan antrenöründen bile uzun kalıyordu.

