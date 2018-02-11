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Spor

Boks maçı, sporcunun saçlarının kesilmesi için durduruldu

Karşılaşmanın hakemi maçı durdurdu ve kenar yönetimine, sporcunun saçının kesilmesi talimatını verdi

11 Şubat 2018 19:32

Spor Toto Boks Ligi ilk hafta maçlarını lider bitirmeyi başaran Beşiktaş Boks Takımı'ndan bugün 56 kiloda ringe çıkan Nurettin Ovat'ın saçları 'gözünü kapatıyor' diye kesildi.

56 kiloda mücadele eden Beşiktaş Boks Takımı sporcusu Nurettin Ovat, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü sporcusu Gökhan Aydın ile karşı karşıya geldi. Nurettin Ovat'in ikinci raundunda saçları sürekli gözünü kapatınca maçın orta hakemi karşılaşmayı durdurdu. Sporcuları köşesine gönderen orta hakem İsmail Sürhan, Beşiktaş kenar yönetimine "makas getirin ve sporcunuzun perçemlerini kesin. Maça konsantre olamıyor ve görmesini engelliyor" diye talimat verdi. Makas getirilen ve perçemleri kesilen Ovat, saç kesiminin ardından maça devam etti ve müsabakayı 5-0 kazanan taraf oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in de izlediği karşılaşmada yaşanan saç kesimi gülüşmelere neden olurken, Gözgeç, ''Bu olay spor tarihinde bir ilk oldu. Ancak maçın hakemini kutlamak gerekiyor. Kendisinin dikkati sayesinde belki de büyük bir sakatlık engellenmiş oldu. Saçını kestirmesi doğru bir karardı'' diye konuştu.

(Birgün)

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