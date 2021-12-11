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Spor

Boks, halter ve modern pentatlon, olimpiyat takvimine dahil edilmedi

Halter 1896, boks 1904 ve modern pentatlon 1912 yılında olimpiyat programına girmişti

11 Aralık 2021 13:27

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks, halter ve modern pentatlonu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk programına dahil etmedi.

IOC'den yapılan açıklamada, bu üç spor branşını yöneten uluslararası federasyonlara yönelik dopingle mücadele, şeffaf yönetim ve finansal kriz gibi konularda endişelerin devam ettiği, bu nedenle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk programına alınmadıkları kaydedildi.

Bu karar, boks, halter ve modern pentatlonun Los Angeles Olimpiyatları'nda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak bu üç branş, oyunların programına girmek isteyen diğer spor dallarıyla birlikte 2028'de yer almak için mücadele edecek.

Los Angeles programına kaykay, sörf ve spor tırmanışını ekleyen IOC'nin takvimi 2023 yılında kesinleştirmesi bekleniyor.

Halter 1896, boks 1904 ve modern pentatlon 1912 yılında olimpiyat programına girmişti.

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