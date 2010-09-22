T24- İkinci kez Dünya Şampiyonluğu kazanan Gülsüm Tatar, aile boyu boks geleneğinden geliyor. Bu sporla büyüyen Gülsüm, başarısının sırrını açıkladı: “Boks benim genlerime işlemiş...”



Erkek gibi büyüdü



Barbados’ta 2. kez Dünya Şampiyonu olan Gülsüm Tatar’ın hayatı, ‘aykırı’ olmak üzerine kurulmuş adeta... 4 erkek kardeşiyle birlikte ‘erkek’ gibi büyüyen, bez bebek yerine misket, futbol oynayan Gülsüm, sonunda boksör olan ailesinin tüm engellemesine rağmen aklına koyanı yapıp boksör oldu.



'Armut dibine düşmüş'



Amcaları Kibar ve Ensar, ağabeyleri Serkan ve Volkan’ın boks yaptığı ailede ‘armut dibine düşmüş’. Durumunu “Boks benim genlerime işlemiş” cümlesiyle özetliyor. Önce ailesine direnip boksör olan ardından Avrupa ve Dünya şampiyonluklarını sıralayan bu ‘gözü pek’ kız, ödül yönetmeliğindeki haksızlığa da karşı çıktı, televizyon şovlarına kadar çıkıp sesini duyurarak, ‘hakkı’ olanı da söküp aldı.



Ve harçlıklarını tezgahtarlıkla biriktirerek spora başlayan, okuluna giden Gülsüm, şimdi büyük hedefi Olimpiyat şampiyonluğundan sadece bir adım geride. “O da olacak” diyor ve ekliyor: “Londra Olimpiyatı’na 60 kiloda gideceğim. Barbados’ta da tüm dünyaya gösterdim, benimrakibimyok. Olimpiyatta da olmayacak. Londra’ta Türk kadınının neler yapabileceğimi gösterip, tarihe geçeceğim”.



"Fazlasını istemem"



Türk spor kamuoyunu son dönemde fazlasıyla meşgul eden Dünya 2.’si Basketbol Milli Takımı’na prim verilmesi konusunda ‘mutevazı’ bir tavır sergileyen Gülsüm, “Ben ödülüme razıyım. Bu ödüle hak kazanmak için çok çalıştım. Hakkımdan fazlasını istemem” diye konuştu. Ancak Gülsüm bu kadar başarılı olmasına rağmen bir sporsoru bile olmamasını içine sindiremiyor, “Büyük şirketlerden spora biraz daha duyarlı olmalarını bekliyorum” diyor. Milli boksör, bu şampiyonluk karşılığı alacağı 1000 cumhuriyet altını ödülünü memleketi Kars’ta kurmayı hayal ettiği çitlik için harcamayı düşünüyor.



Süper aile



Tatar ailesinin kadınları çok güçlü. Ablamın da bileğini bükebilen yok. Ben küçükken bize kaz saldırmıştı, herkes kaçtı. Kaz gelip beni gagaladı. Ben de kazı boynundan tutup yere vurdum. Hayvan neye uğradığını şaşırıp, kaçtı. O zamandan benim ne olacağım belliymiş!



Kızlara sevindim



Son dönemde büyük şampiyonluklar kazanan bayan sporcular arasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gülsüm, “Önce Nevin Yanıt’ın Avrupa şampiyonluğu, ardından Nurcan Taylan’ın başarısı ve benim zaferim. Milletimiz Türk kızlarının başarısıyla gurur duymalı” dedi.



Kayseri kucak açtı



F.Bahçe’de ‘asgari ücretten’ fazlasını bulamayınca kendisine kapılarını açan Kayseri Birlikspor’a geçen Gülsüm Tatar, yeni kulübü ve kentinde gördüğü ilgiden memnun. Şampiyon yumruk, “Kayseri’de rahatım, maddi açıdan hiçbir sıkıntım yok. Fakat takım olarak 6 çeyrek finalistimiz vardı. Sadece ben kaldım. Eğer onların da sponsoru ve maddi kaynağı olsaydı benimle birlikte yollarına devam edeceklerdi” diye konuştu.



Son Gülen ben oldum



Barbados’taki şampiyonada rakiplerini farklı yenen Gülsüm, finalde Rus karşısına çıkarken rakip antrenörlerin kendisinin yüzüne alaycı gülümsediğini belirterek, “Profesyonel olduğum için hiç etkilenmedim ve Rus’u 13-1 yendim. Yani son gülen ben oldum” dedi.



