Boko Haram'ın kaçırdığı 110 kız öğrencinin büyük çoğunluğu kurtarıldı

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından geçen ay Dapchi kasabasından kaçırılan 110 kız öğrencinin çoğu serbest bırakıldı.

Nijerya hükümeti, şimdiye kadar 101 öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.

Nijerya Enformasyon Bakanlığı, öğrencilerin "arka yollardan yürütülen çabalar neticesinde" sabah saatlerinde geri getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, can kaybını önlemek için, ordunun bu süreçte operasyonlarını durdurduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı öğrencilerin öldüğüne dair haberlere değinilmedi.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada kız öğrencilerin "koşulsuz olarak" ve "ülkenin bazı dostları aracılığıyla" serbest bırakıldığını belirtti.

Lai Mohammed, militanlara kız öğrencileri serbest bırakmaları için fidye ödenmediğini kaydetti.

Öğrencilerin ebeveynlerinden Kundili Bukar BBC'ye yaptığı açıklamada, Boko Haram militanı olduğunu anladığı kişilerin Çarşamba sabahı bir konvoyla gelerek, kızları kent sakinlerine teslim ettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan kaçırılan kız çocuklarından Khadija Grema, "Bizi neden geri geri getirdiklerini bilmiyorum ama Müslümanların çocukları olduğumuz için geri getirildiğimizi söylediler" dedi.

AFP'ye konuşan öğrencilerden Fatima Gremah, "Hristiyan olan bir arkadışımız geride kaldı. Onu İslam'i seçene kadar bırakmayacaklarını söylediler. Arkada bir tek o kaldı" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari geçen hafta kız öğrencilerin bırakılmasını sağlamak için hükümetin askeri güç kullanmak yerine müzakereyi seçtiğini açıklamıştı.

Boko Haram militanları 19 Şubat'ta kuzeydoğu eyaleti Yobe'deki bir okulu basarak, kız öğrencileri kaçırmıştı.