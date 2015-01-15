Boko Haram'ın en kanlı saldırısı

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Baga ve çevresindeki yerleşim yerlerine 3 Ocak'ta bir saldırı başlatmıştı.
Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir görgü tanığının ifadesine dayanarak hazırladığı raporda, saldırıda görülmemiş vahşet anlarının yaşandığı belirtildi.
Teröristlerin aralarında doğum yapan bir kadının da bulunduğu yüzlerce kişiyi katlettiği kaydedildi.
Af Örgütü'nün raporunda "Baga'ya düzenlenen baskın sırasında işlenen insanlık ve savaş suçlarının araştırılması" talep edildi.