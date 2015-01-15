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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram'ın en kanlı saldırısı

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'da Baga kasabasında girişilen katliamın Boko Haram'ın en kanlı saldırısı olduğunu duyurdu.

15 Ocak 2015 12:07


Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Baga ve çevresindeki yerleşim yerlerine 3 Ocak'ta bir saldırı başlatmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) saldırıdan sağ kurtulmayı başaran bir görgü tanığının ifadesine dayanarak hazırladığı raporda, saldırıda görülmemiş vahşet anlarının yaşandığı belirtildi.

Teröristlerin aralarında doğum yapan bir kadının da bulunduğu yüzlerce kişiyi katlettiği kaydedildi.

Af Örgütü'nün raporunda "Baga'ya düzenlenen baskın sırasında işlenen insanlık ve savaş suçlarının araştırılması" talep edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıNijerya BagaBoko HaramBoko Haram NijeryaBagaOcakInternational)Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

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