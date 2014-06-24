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Dünya

Boko Haram’ın 60 kız çocuğunu daha kaçırdığı iddia edildi

Nijerya'da silahlı bir grubun saldırısında en az 30 kişinin öldürüldü. Saldırıda yaklaşık 60 kız çocuğu da kaçırıldı. Saldırıdan Boko Haram örgütü sorumlu tutuluyor

24 Haziran 2014 14:30

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bir köyü basan silahlı saldırganların, en az 30 kişiyi öldürdüğü ve yaklaşık 60 kız çocuğunu da kaçırdığı bildirildi. Devlete ait NTA TV kanalı, Boko Haram militanı olduğu sanılan silahlı kişilerin Damboa bölgesindeki Kummabza köyüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, televizyona bilgi veren yerel kaynaklar, evleri ateşe veren ve halkın üzerine ateş açan saldırganların 3 ila 12 yaşlarında yaklaşık 60 kız çocuğunu da kaçırdığını söyledi. Adı, yerel dilde "Batılı tarzda eğitim yasaktır" anlamına gelen Boko Haram, 160 milyon nüfusuyla Afrika 'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'da faaliyette bulunuyor.

Liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan örgüt üyeleri, 14 Nisan'da da Chibok kentindeki bir okuldan çok sayıda kız öğrenciyi kaçırmıştı. Kız öğrencilerden sadece 54'ü geri dönmüş, diğerlerinin akıbeti belirlenememişti.

Örgüt lideri Ebubekir Şekau, kısa bir süre önce internetten yayınladığı görüntülerde kız öğrencilerin Boko Haram militanları tarafından kaçırıldığını ve hapishanelerde bulunan militanlarla takas edileceklerini açıklamıştı.

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