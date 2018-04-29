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BBC Türkçe

Boko Haram'dan rehine kurtarma operasyonuna katılanlara pusu: '40'dan fazla ölü'

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün militanları, bir rehine kurtarma operasyonuna katılanlara pusu kurdu. BBC'ye konuşan kaynaklar, pusu sonucu 40'dan fazla kişinin öldüğünü söyledi. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün militanları, bir rehine kurtarma operasyonuna katılanlara pusu kurdu. BBC'ye konuşan kaynaklar, pusu sonucu 40'dan fazla kişinin öldüğünü söyledi. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Ölenlerden en az beşinin, petrol arayan bir ekibin mensupları olduğunu açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında askerler de bulunuyor.

Salı günü meydana gelen olayın ayrıntıları henüz netleşmiş değil ancak daha önce Nijerya askerlerinin Maiduguri Üniversitesi'nden kaçırılan bazı jeologları kurtarmaya çalıştığı bildirilmişti.

Nijerya ordusu daha önce Boko Haram'ı ülke çapında yenilgiye uğrattığını açıklamıştı.

Ancak başarısız rehine kurtarma operasyonunda çok fazla kayıp verilmesinin hükümeti zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.

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Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor.

2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'da şiddet eylemlerine 2009'da başladı, ülkenin kuzeydoğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne bağlı olduğunu açıklayan Boko Haram, "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Nijerya ordusu ile örgüt arasındaki çatışmalarda bugüne dek en az 20 bin kişi öldü.

Boko Haram militanları bu dönemde binlerce kişiyi de kaçırdı.

Bu eylemlerin en çok bilineni, 2014 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok kasabasında bir okuldan 276 öğrencinin kaçırılmasıydı.

Örgüt bu çocuklardan 100'den fazlasını, bazı militanların özgürlüklerine kavuşması karşılığında serbest bırakmıştı.

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