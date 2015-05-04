Boko Haram'dan kurtulan kadınlar: Ölüm sırasının kendimize gelmesini bekledik

Şubat ayında komşu ülkelerin de desteklediği Nijerya ordusu militanlara karşı büyük bir saldırı başlatmış ve örgütün elindeki bazı yerleri geri almıştı. Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram militanlarının elinde bir süre esir olarak kaldıktan sonra ordunun operasyonuyla kurtarılan kadınlar, militanların bazı esirleri taşlayarak öldürdüğünü söyledi.

Kadınlar, militanların ordu yaklaştığında esirlerden kaçmalarını istediklerini, kaçmayı reddedenleri taşa tuttuklarını belirtti. Kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi kurtarılmaları ardından Sambia ormanından hükümete ait kampa getirildi.

Birkaç kişinin taşlanıp öldürüldüğünü belirten kadınlar ölenlerin sayısını bilmediklerini söyledi.

Kadınlar, militanların yaptığı baskında erkekleri ve yaşı biraz büyük erkek çocukları, kadınlar ve çocukların gözlerinin önünde öldürdüklerini, daha sonra da onları kaçırıp ormana götürdüklerini anlattı.

Kadınlarının bazılarının evliliğe zorlandığı belirtiliyor.

Militanların kendilerini tuvalet yapmaya gittiklerinde bile gözetlemeyi bırakmadıklarını belirttiler.

'Sıranın kendimize gelmesini bekledik'

Reuters haber ajansına konuşan Asabe Umaru adlı bir kadın "Bir santim bile hareket etmemize izin vermediler" dedi. Umaru, "Her gün içimizden birinin ölümüne tanık olduk ve sıranın kendimize gelmesini bekledik" ifadelerini kullandı.

Bir kadın bütün gün boyunca tek öğün yemek yediklerini söyledi.

Kadın ve çocukların kurtarıldıktan sonra pikap kamyonlarla Sambia ormanından Yola kentine üç gün boyunca yolculuk yaptıkları bildiriliyor.

AFP haber ajansı, yetkililerin, kaçırılan kişilerin hemen hemen hepsinin Gumsuri köyünden olduğunu anladığını söyledi.

Dolayısıyla bu kişilerin hiçbirinin geçen yıl örgüt tarafından kaçırılan 300 kız çocuğuyla ilgisi olmadığı belirtiliyor.

Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurmak amacıyla 2009'da başlattığı silahlı eylemler ardından bugüne kadar binlerce kişi öldü.