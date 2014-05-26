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Dünya

Boko Haram yine saldırdı; 20 ölü

Nijerya'da kız çocuklarını kaçırarak gündeme gelen Boko Haram örgütü, ülkenin birçok yerinde silahlı saldırılar düzenliyor

26 Mayıs 2014 08:55

Ülkenin kuzeyindeki bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Köylülerin ve askeri kaynakların ifadeleri, Boko Haram'ı işaret ediyor.

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Amoya köyüne, Boko Haram örgütü üyesi oldukları öne sürülen kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir askeri kaynak, köylülerin daha önce, kendilerini Boko Haram örgütü üyesi olarak tanıtarak para isteyen kişilerin saldırı tehdidinde bulunduklarını söylediğini belirtti.

Askeri kaynak, "Maalesef köylüler tehditler konusunda güvenlik güçlerine bilgi vermedi. Boko Haram örgütü üyeleri bugün köye gelerek 20 kişiyi öldürdü" dedi.

 

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