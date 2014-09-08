Boko Haram o eyaleti de ele geçirdi

Boko Haram terör örgütünün, Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin büyük bir kısmını ele geçirdiği bildirildi.

Borno Eyaleti Hükümeti Sekreteri Baba Judah, yaptığı basın açıklamasında, "Şu an, Borno eyaletinin büyük bir kısmı Boko Haram örgütü militanlarının eline geçti" dedi.

Judah, Boko Haram örgütü militanlarının eyaletin hangi bölgelerini ele geçirdiği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Boko Haram örgütü daha önce de Nijerya'nın kuzeybatısındaki Yobe eyaletinin Bara ve Buni Yadi kentleri, Borno eyaletinde Gwoza ve Gumboro Ngala, Adamawa eyaletinde Madagali ve Colak kentlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Nijerya, ilk olarak ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan ve kısa sürede başkent Abuja da dahil ülkenin her tarafına yayılan Boko Haram terör örgütüyle beş yıldır mücadele ediyor. Boko Haram, sadece bu sene en az 4 bin kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerlerinden olmasına neden oldu.

Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde, Mayıs 2013'te Boko Haram tehdidi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.