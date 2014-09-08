T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boko Haram o eyaleti de ele geçirdi

Nijerya'da, Boko Haram militanları Borno eyaletinin büyük bir kısmını ele geçirdi

08 Eylül 2014 08:46

Boko Haram terör örgütünün, Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin büyük bir kısmını ele geçirdiği bildirildi.

Borno Eyaleti Hükümeti Sekreteri Baba Judah, yaptığı basın açıklamasında, "Şu an, Borno eyaletinin büyük bir kısmı Boko Haram örgütü militanlarının eline geçti" dedi.

Judah, Boko Haram örgütü militanlarının eyaletin hangi bölgelerini ele geçirdiği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Boko Haram örgütü daha önce de Nijerya'nın kuzeybatısındaki Yobe eyaletinin Bara ve Buni Yadi kentleri, Borno eyaletinde Gwoza ve Gumboro Ngala, Adamawa eyaletinde Madagali ve Colak kentlerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Nijerya, ilk olarak ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan ve kısa sürede başkent Abuja da dahil ülkenin her tarafına yayılan Boko Haram terör örgütüyle beş yıldır mücadele ediyor. Boko Haram, sadece bu sene en az 4 bin kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerlerinden olmasına neden oldu.

Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde, Mayıs 2013'te Boko Haram tehdidi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

ETİKETLER

boko haramnijeryaele geçirdiborno eyaletişiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24