Adını 'İslam Devleti' olarak değiştiren Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ardından Boko Haram da hilafet ilan etti.

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Boko Haram, yayınladığı bir video mesajı ile Nijerya'nın Gwoza kentinde hilafet ilan etti. Nijerya'nın Borno Eyaletine bağlı kenti bir kaç gün önce ele geçiren örgütün lideri Abubekir Şekau, Gwoza'nın hilafet devletinin bir parçası olduğunu duyurdu.

2009 yılından bu tarafa Nijerya'nın Müslüman nüfusun yoğun olduğu kuzey bölgesinde İslam devleti kurmak amacıyla devlet güçleriyle çatışan Boko Haram, bugüne kadar 10 binden fazla kişiyi öldürdü. Örgüt, nisan ayında bir okuldan 276 kız çocuğunu kaçırmasıyla dünya gündemine oturmuştu.