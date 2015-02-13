Boko Haram Çad’a saldırdı



Nijerya'da etkin olan radikal İslamcı Boko Haram örgütü ilk kez Çad'a saldırı düzenledi.

Bölge sakinleri ve güvenlik güçleri Boko Haram militanlarının Çad Gölü yakınlarındaki balıkçı köyü Ngouboua'ya bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Militanların köydeki evleri ateşe verdiği ve karakola baskın düzenlendiği açıklandı. Köy sakinlerinden biri, Boko Haram militanlarının motorlu kanolarla köye geldiğini ve askerlerin müdahalesi ile karşılaşmadan önce en az 10 kişiyi öldürdüğünü anlattı.

Çad Gölü Boko Haram'ın şeriat devleti kurmayı amaçladığı Nijerya'nın kuzeyinin sınırında bulunuyor.

Boko Haram diğer bir komşu ülke olan Nijer'de de korku saçıyor. Nijer'de Diffa şehri sakinlerinin çoğu Boko Haram'ın korkusuyla göç etti. Nijerya'nın kuzeyinde etkin olan örgüt, son dönemde komşu ülkelerin sınırlarındaki intihar saldırılarını artırdı.