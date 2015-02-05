Boko Haram 3 camiye birden saldırdı; en az 100 kişi öldü

Kamerun’un kuzeyinde Nijerya sınırına yakın Fotokol kasabasında Boko Haram militanlarının dün camilerde sabah namazını bekleyen 100'e yakın kişiyi öldürdüğü bildirildi.



Güvenlik yetkilileri camilere giren yaklaşık 800 Boko Haram militanının Mustafa Camisinde 39, Utaz Mahamat Camisinde 37, Tudjanima Camisinde 22 kişiyi öldürdüğünü ve camileri ateşe verdiğini belirtti.

Yetkililer, Boko Haram’ın bölgedeki militanlar hakkında bilgi paylaşmayı reddeden toplumdan intikam almış olabileceğini söyledi.

Boko Haram militanlarının Fotokol'deki neredeyse tüm kamu binalarını yağmaladığını ve yolda karşılaştıkları kişileri ateşli silahlarla ya da boğarak öldürdüğünü ifade eden yetkililer, yaklaşık 250 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve çoğunun durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Yetkililer, hastanenin küçük olması nedeniyle tüm hastaların tedavi altına alınamadığını da aktardı.

300 Boko Haram militanı öldürüldü

Nijerya sınırındaki Fotokol kasabasında dün Çad ve Kamerun askerleri ile Boko Haram militanları arasındaki çatışmalarda 300 militanın öldüğü açıklanmıştı.

Kamerunlu askeri kaynaklar, çatışmalarda 7 Kamerun, 16 Çad askeri ile onlarca sivilin öldüğünü belirtmişti.

Çatışmalardan sonra Fotokol'de askerlerin kontrolü sağladığı vurgulandı.

Kamerun'un Nijerya sınırında Çad askerlerinin destek verdiği Kamerunlu birlikler ve militanlar arasındaki çatışmalarda 1 haftada yaklaşık 600 militanın öldürüldüğü bildirilmişti.

Kamerun’un kuzeyinde dün Boko Haram militanlarının Fotokol kasabasının kontrolünü ele geçirdiği belirtilmişti.

Çad ordusu, Boko Haram ile mücadeleye destek amacıyla komşusu Kamerun'a geçen ay ortalarında asker göndermişti.