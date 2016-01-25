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Böke'den yalanlama: Çiller’e benzemekten memnun olduğum konusundaki haberler gerçeği yansıtmamaktadır

''Yaşam stili, ekonomik anlayış ve siyaset modeliyle de Çiller’le benzeşmiyoruz''

31 Ocak 2016 22:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Twitter’dan yaptığı açıklamayla, bugün yayınlanan ‘’Tansu Çiller’e benzemek hoşuma gidiyor’’ sözlerinin yer aldığı haberi yayınladı. Böke, Tansu Çiller’e fiziksel olarak benzemesinin kendisi bir anlam ifade etmediğini belirtirken, yaşam stili, ekonomik anlayış ve siyaset modeliyle de Çiller’le benzeşmediğini söyledi. 

Böke’nin ‘’Tansu Çiller’e benzemekten memnun olduğum konusundaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Açıklamam’’ diyerek paylaştığı tweet şöyle:

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