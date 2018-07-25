Böke: Türkiye artık demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti değil; Berberoğlu bu yüzden bizimle değil

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Türkiye'nin Anayasa ve yasalarla yönetilmediği için 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğunu belirterek "Türkiye’de artık ne yasalar, ne de Anayasa tanınıyor. Türkiye artık demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti değil. Berberoğlu bu yüzden bizimle değil" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Enis Berberoğlu'nun, 110 yıl önce padişahın yetkilerinin budandığı ve sansürün kaldırıldığı Basın Bayramı'na iki yıldır tutuklu girdiğini yazdı. 110 yıl sonra basın ve siyasetin "tutuklu" olduğunu, Meclis'in yetkilerinin neredeyse yok edildiğini belirten Böke, Berberoğlu tutuklandıktan sonra Türkiye'de rejimin değiştiğini söyledi.

"Kurumlar, şirketler, karar mekanizmaları ve medya doğrudan Saray’a bağlandı" diyen Böke, Türkiye Cumhuriyeti'nin Saray A.Ş.'ye dönüştüğünü, devletin şirketleştiğini, aile şirketinin ise devleştiğini yazdı.

Birgün'deki köşesinde, Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçildiği için "Anayasa'nın 84/3 maddesi yeniden milletvekili seçilenlerin, yeniden dokunulmazlık kazanacağını söylüyor" diyen Böke, "Ama yeni rejimde Anayasa bağlayıcı değil. Türkiye Anayasa ve yasalarla yönetilen bir ülke olsaydı, Berberoğlu bugün bizimle olacaktı. Ama böyle olmadı. Çünkü Türkiye’de artık ne yasalar, ne de Anayasa tanınıyor. Türkiye artık demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti değil. Berberoğlu bu yüzden bizimle değil" değerlendirmesinde bulundu.

Böke, "Türkiye’de artık rejimin değiştiğini idrak ederek, bu olağanüstü döneme uygun siyaseti en geniş toplum kesimleriyle ortaklaşarak örgütlemesi gereken muhalefet ne zaman ki bu gerçekle yüzleşir ve bu yeni siyaseti kurmaya başlarsa o zaman Berberoğlu bizimle olacak" dedi.