Ayşe Böhürler: AK Parti neden değişsin

Ayşe Böhürler

(Yeni Şafak - 29 Eylül 2012)

AK Parti ve olağan kongresi...



Yarın Ak Parti'nin 4.büyük kongresi yapılıyor. Şimdiden kamuoyu üzerinde büyük değişim beklentisi oluşturulmuş durumda. Kendisini muhafazakâr olarak tanımlayan, tam da bu tanım gereği itidalli ve kontrollü bir değişimi savunan bir Parti'den böylesine büyük bir değişim beklentisi 'neden' sorusunu akla getiriyor. Siyasi partiler tarihine göz attığımızda ortalama ömürlerinin yüz yılı bulan veya bunu hedefleyen partilerin sürekli virajlar ve değişim ivmeleri ile değil, ilke ve değerlerine sadakatleri ile ayakta kaldıkları görülür. Kaldı ki siyasi partilerin hayatında 10 yıl radikal değişikliklere ihtiyaç hissettiren bir süre de değildir.

Parti'yi yakından tanıyan birisi olarak 2012 kongresi çerçevesinde oluşturulan büyük bir değişim beklentisinin nedenini anlamaya çalışıyorum. Benim gördüğüm tablo tam tersine teamüllerin daha çok korunacağını gösteriyor. Açılım dışa değil içe odaklı yapılacak. Partiye katılan ve yönetimde olması beklenen yeni isimlerin hiç birisi değişim amaçlı olarak dahil olmayacaklardır.

Yarın yapılacak Kongre'de Ak Parti özünü koruyarak yönetimini oluşturacaktır. Önündeki üç yıl içinde sırayla yaşayacağı yerel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için bağışıklık sistemini güçlendirecek, O'nu sağlam tutacak bünyeyi ortaya çıkartacaktır. Bu nedenle bu kongredeki yenilenmenin farklılık değil sağlamlık üzerine odaklanacağına inanıyorum. Sağlamlığı zedeleyecek kişisel hırs ve egolara yer verilmeyecek, sağ görüş yelpazesi içindeki farklılıkların bir denge ve konsensus çerçevesinde eşit oranlarda temsiline dikkat edilecektir. Yeni katılımların bu dengeyi bozmasına izin verilmeyecektir.

Hal böyleyken, anketler oy artışı gösterirken, seçmenin bir değişim talebi yokken kamuoyundaki ve medyadaki büyük değişim beklenti ve söylemini anlamakta zorlanıyorum. Sahi Ak Parti'nin nereye doğru viraj alması bekleniyor? Niye?