Böhmermann'ın şiirine ihtiyati tedbir kararı



Hamburg Eyalet Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine, komedyen Jan Böhmermann'ın şiirinin belli bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı alındığı belirtildi. Spiegel Online'ın haberinde mahkemenin tedbir kararının, şiirin büyük kısmıyla, özellikle de cinsel içerikli bölümleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

Jan Böhmermann Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirini mart sonunda Alman 2. Televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan 'Neo Magazin Royale' programında okumuştu. Mahkeme kararında Böhmermann'ın söz konusu şiirin Erdoğan'a hakaret içeren, onur kırıcı dizelerini tekrarlayamayacağına hükmetti.

Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, mahkemenin aldığı kararı eleştirdi. Schertz "Mahkeme Erdoğan'a yönelik bazı ifadelerin Türkiye'de basın özgürlüğünü ilgilendirdiğini belirterek kabul edilebilir olduğu tespitini yaptığı için, kararı usül açısından yanlış buluyoruz" dedi. Mahkemenin doğru biçimde şiirin sanat ve hiciv olduğundan yola çıktığını söyleyen Schertz, ancak buna rağmen Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin belirli ifadeleri 'aşağılayıcı' bularak seçip yasaklamasının bir hata olduğunu ifade etti. Avukat Christian Schertz şiirin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savundu.