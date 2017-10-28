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Böhmermann şiiri bir üst mahkemede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böhmermann'a yazdığı şiirden dolayı dava açmıştı

28 Ekim 2017 15:13

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiir nedeniyle ikinci dereceli mahkemede görülecek hukuk davasının duruşma tarihi 27 Şubat olarak belirlendi.

Jan Böhmermann'ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okumuş olduğu şiir nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmış olduğu dava bir üst mahkemede. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 27 Şubat'ta görülecek davada şiirin kamuoyu önünde bütünüyle tekrar okunup okunamayacağı hakkında karar verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları 17 Mayıs tarihinde Hamburg Eyalet Mahkemesi'ne esas dava henüz başlamamışken ihtiyati tedbir alınması için başvurmuştu. Mahkeme vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararında şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı" olduğu belirtmiş ve bu bölümlerinin tekrarlanması yasaklanmıştı.

Mahkeme, Şubat 2017'de vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararının yerine geçen nihai kararında 18'inci dizeden 24'üncü dizeye kadar olan kısmının yasak olarak kalmasına karar vermişti

Karar sonrasında Erdoğan'ın avukatları şiirin "eleştiri değil, kişilik haklarını ihlal eden küçültüçü bir nitelik taşıdığı" iddiasıyla bir üst mahkemeye başvurmuş ve şiirin tamamen yasaklanmasını talep etmişti. Böhmermann'ın avukatı da şiirin bir bütün olduğu ve parçalanarak yasaklanamayacağını gerekçesiyle karara itiraz ettiklerini açıklamıştı.

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