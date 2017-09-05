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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann Merkel'e dava açmaya hazırlanıyor

Alman komedyen Böhmermann’ın avukatı, müvekkilinin tartışmalı Erdoğan şiirine ilişkin yorumundan dolayı Almanya Başbakanı Merkel’e dava açabileceğini açıkladı.

05 Eylül 2017 22:34

Alman komedyen Jan Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e dava açabileceklerini açıkladı.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, avukatı tarafından kaleme alınan açık mektupta Böhmermann, Başbakan Merkel'i şiirle ilgili yapmış olduğu eleştirilerle ''önyargıya eşit sayılan bir yargısal değerlendirme yapmakla'' itham ediyor.

Almanya Başbakanı Merkel de şiiri ''bilinçli olarak kırıcı bir metin'' şeklinde tanımlamıştı. Böhmermann'ın avukatı Schertz, hukuki süreç devam ederken Merkel'in kamuoyuna bu tür bir açıklama yapma hakkı bulunmadığını ve yürütmenin başı olarak yaptığı bu açıklamayla ''kuvvetler ayrılığının temel prensiplerini çiğnediğini'' savunuyor.

Bu davranışın hukuka aykırılığını değerlendirmesi için karşı tarafa bir hafta süre tanıdıklarını açıklayan Schertz, söz konusu açıklama gelmediği takdirde müvekkiline dava açmasını salık vereceğini belirtti.

Erdoğan temyize gitmişti

Alman komedyen Jan Böhmermann, "küfürlü eleştiri" anlamına gelen "Schmähkritik" adlı söz konusu şiiri 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu televizyonu ZDF'de yayınlanan "Neo Magazin Royale” adlı programında okumuş, Erdoğan Alman Böhmermann'ın kendisiyle ilgili bu şiirinin hakaret içerikli olduğunu gerekçe göstererek yasaklanması talebi ile komedyene dava açmıştı.

Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat tarihli kararında Böhmermann'ın 24 mısralık şiirinin 18 mısrasının bir daha okunmasını yasaklamıştı. Kararı yeterli bulmayan Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kaplan ise şiirin tamamının yasaklanması için temyize gideceklerini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd, SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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