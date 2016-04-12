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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann hakkındaki şikayetler arttı

Mainz Başsavcılığı, Erdoğan'a hakaret içeren şiiri nedeniyle komedyen Jan Böhmermann ve ZDF televizyonu hakkında kendilerine iletilen şikayet dilekçelerinin sayısının üç haneli rakama ulaştığını belirtti.

12 Nisan 2016 21:44


Mainz Başsavcısı Gerd Deutschler özel radyo kanalı Hit Radio FFH'ya yaptığı açıklamada, Erdoğan'a hakaret içeren şiir nedeniyle komedyen Jan Böhmermann hakkında kendilerine verilen şikayet dilekçelerinin sayısının hızla arttığını belirtti. Deutschler, 20 kişisel şikayet dilekçesine yenilerinin eklendiğini ve sayısının üç haneli rakama ulaştığını söyledi. Başsavcı şikayet dilekçelerinin komedyen Jan Böhmermann ya da programın yayınlandığı Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'e yönelik olduğunu kaydetti. Savcılık soruşturmada şu an Erdoğan'ın ifadesine başvurulmasının öngörülmediğini belirtti.

Mainz Başsavcılığı Böhmermann hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılığa Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın Erdoğan'ın suç duyurusunu Alman Ceza Yasası'nın 194'üncü maddesine dayanarak "kişiye hakaret etmek" suçlamasını düzenleyen 185'inci maddesi gereğince yaptığı belirtildi. Alman Ceza Yasası'nın 194'üncü maddesi, hakaret soruşturması başlatılması için mağdurun şikayetçi olmasını öngörüyor. Türk hükümeti ise Böhmermann'ın 'yabancı devlet adamlarına hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinden yargılanması konusunda da Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'ndan uzmanların oluşturduğu komisyon Türkiye'nin talebi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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