Böhmermann hakkında karar bu ay içinde açıklanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren şiir okuduğu gerekçesiyle hakkında Mainz Savcılığı tarafından soruşturma açılan Alman komedyen Julietta hakkındaki kararın bu ay içinde verilmesi bekleniyor.

Mainz Başsavcısı Gerd Deutschler, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Ekim ayı sonuna kadar” kararın açıklanacağını tahmin ettiklerini söyledi. Mainz Savcılığı'nın koşulsuz veya para cezası karşılığında soruşturmayı kapatabileceği belirtiliyor. Ancak savcılığın ceza kararnamesi çıkartması veya dava açması da seçenekler arasında bulunuyor. Başsavcı Deutschler, Böhmermann hakkında yapılan suç duyurularının sayısının "dört basamaklı” olduğunu ifade etti.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren şiiri Mart ayı sonunda Alman televizyon kanalı ZDF'de yayınlanan "Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu. Ardından Mainz Savcılığı Böhmermann hakkında "yabancı devlet temsilcilerine hakaret ettiği” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Mainz'deki soruşturmanın yanı sıra Erdoğan'ın şahsi başvurusu üzerine Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından da Böhmermann hakkında bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşmasının 2 Kasım'da yapılması bekleniyor. Savcı Deutschler, Hamburg'daki davanın Mainz'deki soruşturmaya doğrudan etkisinin bulunmadığını dile getirdi.

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dpa, JD/GA