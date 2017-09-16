BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta denize giren kişi boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Beşiktaş\'taki Kadıköy vapur iskelesinin yanında dün akşam üstü denize giren Zeki Demirci (34) bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Bu anları gören Oğuzcan Yıldırım suya girip boğulma tehlikesi geçiren Demirci\'yı kıyıya çıkardı. Durumun ciddi olduğu öğrenilen Zeki Demirci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirci\'yi denizden çıkaran Oğuzcan Yıldırım, \"Suya girdi yüzmeye başladı ondan sonra suya daldı 3 dakika durdu. Burada bir çocuk vardı ona gir kurtarsana dedim. Çocuk ben yüzmeyi bilmiyorum dedi. Sonra ben girdim suyun içinde yatıyordu. Suyun içinden baygın halde çıkardım. Çıkardığımda zor nefes alıyordu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans

-Ambulans içindeki Zeki Demirci

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Demirci\'nin denize girdiği yer

-Demirci\'yi kurtaran Oğuzcan Yıldırım ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

