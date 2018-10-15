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Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen cumartesi denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye götürülen Rus Svetlana Ogleznava (72), yaşamını yitirdi

15 Ekim 2018 16:05

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde geçen cumartesi denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye götürülen Rus Svetlana Ogleznava (72), yaşamını yitirdi.
Manavgat\'ın Kumköy Turizm Merkezi\'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Svetlana Ogleznava, geçen cumartesi saat 10.30 sıralarında denize girdi. Bir süre yüzen Rus turist denizde fenalık geçirip, boğulma tehlikesi yaşadı. Sahilde bulunanlar tarafından kıyıya çıkarılan Svetlana Ogleznava, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Svetlana Ogleznava, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rus turistin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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