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Boğulma tehlikesi geçiren köpekleri itfaiye kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde yağışlarla yükselen dere kenarında, boğulma tehlikesi geçiren 2 yavru köpeği Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kurtardı

30 Kasım 2018 19:17

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESIR\'in Ayvalık ilçesinde yağışlarla yükselen dere kenarında, boğulma tehlikesi geçiren 2 yavru köpeği Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kurtardı.
Bir ihbar üzerine harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Altınova’da Karakoç Deresi kenarında yaşama tutunmaya çalışan yavru köpeklere ulaşarak sudan çıkardı. Mahsur kaldığı sürede ıslanan ve soğuk nedeniyle üşüyen 3 aylık yavru köpekler, kurutularak Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
Kurtarılan köpeklerin, Büyükşehir Belediyesi Havyan Barınağı\'na teslim edileceği öğrenildi.

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