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Dünya

Boğulan bir çocuğu kurtarmak isteyen 11 kişi boğuldu

11 Temmuz 2020 10:12

Mısır’ın sahil kenti İskenderiye’de, denizde boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için suya giren 11 kişi çocukla birlikte dalgalara yenik düşerek boğuldu.

İskenderiye Yazlık ve Turizm Merkezi İdaresinden yapılan açıklamada, Acemi bölgesinde suda çırpınan bir çocuğu kurtarmak için denize giren 11 kişinin de çocukla birlikte boğulduğu belirtildi.

Boğulanlardan 8’inin cenazesine ulaşıldığı, diğerleri için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Başbakanlık kararıyla Covid-19’la mücadele kapsamında, olayın yaşandığı Nahil sahilinde denize girmek daha önce yasaklanmıştı.

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