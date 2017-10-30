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Spor

Bogdanovic’in sayıları Sacramento’ya yetmedi

Sacramneto Kings, Washington Wizards’a 110-83 yenildi

30 Ekim 2017 18:43

NBA’de Bogdan Bogdanovic’in formasını giydiği Sacramento Kings, Washington Wizards’a 27 sayı farkla yenildi. Sırp basketbolcu, 15 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de sezona kötü başlayan Sacramento, evinde bir yenilgi de Washington karşısında yaşadı. Bu sezon çıktığı 6. Maçta 5. yenilgisini alan Sacramento, rakibine sahasında 27 sayı farkla 110-83 ile boyun eğdi.

Maçı 28 asistle tamamlayan Washington'ı galibiyete taşıyan isimlerden John Wall, 19 sayısının 11'ini ilk çeyrek rakip potaya bıraktı. Otto Porter jr 16, Bradley Beal da 15 sayı üretti.

İlk yarıda yüzde 28 isabet oranıyla oynayan Sacramento'da ise eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic'in performansı öne çıktı.

 

23 dakika parkede kalan Sırp basketbolcu, maçı 15 sayı - 3 ribaunt ve 4 çalma ile tamamladı

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